POL-OE: 17-Jähriger nach Alleinunfall verletzt

Attendorn (ots) - Zu einem Verkehrsunfall kam es am Samstag (15. November) gegen 14:40 Uhr im Einmündungsbereich der "Finnentroper Straße" und der Straße "Am Zollstock". Zwei 32-jährige Autofahrer waren hier mit ihren Fahrzeugen zusammengestoßen. Durch die Kollision wurde einer der Fahrzeugführer und dessen 30-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Behandlung in ein ...

