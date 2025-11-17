PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 17-Jähriger nach Alleinunfall verletzt

Attendorn (ots)

Ein 17-Jähriger hat sich bei einem Alleinunfall am Samstagabend (15. November) leicht verletzt. Aus bislang unbekannter Ursache hatte er bei gerader Strecke auf der Straße "Askay" die Kontrolle über sein Leichtkraftrad verloren. Er geriet ins Rutschen und stürzte zu Boden. Der Rettungsdienst brachte den jungen Fahrer zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. An seinem Fahrzeug entstand ein Schaden im unteren vierstelligen Eurobereich.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Thorsten Scheen
Telefon: 02761 9269-2200
E-Mail: Thorsten.Scheen@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

