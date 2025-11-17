PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Olpe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zwei Leichtverletzte nach Unfall in Attendorn

Attendorn (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Samstag (15. November) gegen 14:40 Uhr im Einmündungsbereich der "Finnentroper Straße" und der Straße "Am Zollstock". Zwei 32-jährige Autofahrer waren hier mit ihren Fahrzeugen zusammengestoßen. Durch die Kollision wurde einer der Fahrzeugführer und dessen 30-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. An den beteiligten Autos entstand ein geschätzter Gesamtschaden im unteren fünfstelligen Eurobereich.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Thorsten Scheen
Telefon: 02761 9269-2200
E-Mail: Thorsten.Scheen@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Olpe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Olpe
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Olpe
Alle Meldungen Alle
  • 17.11.2025 – 11:59

    POL-OE: Eine Leichtverletzte nach Auffahrunfall

    Attendorn (ots) - Am Freitagmorgen (14. November) ereignete sich gegen 7:50 Uhr ein Verkehrsunfall auf der "Kölner Straße" in Attendorn. Ein 21-jähriger Autofahrer war auf den vorausfahrenden PKW einer 36-Jährigen aufgefahren, als diese vor dem Abbiegen ihr Fahrzeug zunächst abbremsen musste. Die Frau wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand ein geschätzter Gesamtschaden im ...

    mehr
  • 17.11.2025 – 11:56

    POL-OE: Einbruch in Serkenrode

    Finnentrop (ots) - Unbekannte Täter sind am Freitagnachmittag (14. November) zwischen 17:30 Uhr und 22:40 Uhr in ein Einfamilienhaus an der "Patenbergstraße" eingebrochen. In der Wohnung wurden offenbar diverse Schränke nach möglicher Tatbeute durchsucht. Den Tätern fielen dabei zwei Uhren sowie eine Münzsammlung in die Hände. Der Sach- und Beuteschaden wird auf einen unteren vierstelligen Eurobetrag geschätzt. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. Hinweise ...

    mehr
  • 17.11.2025 – 11:54

    POL-OE: Autofahrer fällt in Girkhausen auf

    Wenden (ots) - Ein 24-jähriger Autofahrer wurde am späten Samstagabend (15. November) in Girkhausen kontrolliert. Polizeibeamte hatten ihn mit seinem Fahrzeug gegen 23:25 Uhr angehalten. Im Verlauf der Kontrolle ergaben sich Hinweise, die auf eine mögliche Alkoholisierung des jungen Mannes hindeuteten. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte diesen Verdacht. Der 24-Jährige wurde daraufhin zur ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren