Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zwei Leichtverletzte nach Unfall in Attendorn

Attendorn (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Samstag (15. November) gegen 14:40 Uhr im Einmündungsbereich der "Finnentroper Straße" und der Straße "Am Zollstock". Zwei 32-jährige Autofahrer waren hier mit ihren Fahrzeugen zusammengestoßen. Durch die Kollision wurde einer der Fahrzeugführer und dessen 30-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. An den beteiligten Autos entstand ein geschätzter Gesamtschaden im unteren fünfstelligen Eurobereich.

