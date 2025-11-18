PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Hagen

POL-HA: Fortschreibung 1: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Siegen und Polizei Hagen: Körperteile auf der A 45 gefunden - Frau identifiziert, weiterer Stand der Ermittlungen

Hagen/Olpe (ots)

Nachdem eine Autofahrerin in der Nacht zu Montag (17.11) der Polizei Gegenstände auf der Fahrbahn der A 45 gemeldet hat, konnte eine Streifenwagenbesatzung gegen 0.45 Uhr zwischen dem Kreuz Olpe-Süd und Freudenberg Körperteile auf einem Fahrstreifen finden. Die eingerichtete Mordkommission der Hagener Polizei hat ermittelt, dass es sich um die Hände einer 32-jährigen Frau mit eritreischer Staatsangehörigkeit handelt. Die Frau ist, zusammen mit ihrem drei Monate alten Kind, in einer Unterbringung für Asylsuchende in Bonn gemeldet. Der Säugling befindet sich momentan in amtlicher Obhut.

Umfangreiche Suchmaßnahmen nach der 32-Jährigen verliefen bisher ohne Ergebnis, auch die Hintergründe der Tat sind weiter unklar. Die Mordkommission der Hagener Polizei bittet um Hinweise der Bevölkerung. Wer hat im Bereich der A 45 zwischen dem Kreuz Olpe-Süd und Freudenberg in der Nacht zu Montag verdächtige Beobachtungen gemacht? Die Körperteile wurden zwischen den Parkplätzen Großmicke und Unterm Hipperich gefunden. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 zu melden. Die intensiven Ermittlungen der Mordkommission dauern an. (arn)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Alle Meldungen Alle
  • 18.11.2025 – 09:31

    POL-HA: Mann verliert mehrere tausend Euro durch Betrugsmasche "Lovescam"

    Hagen (ots) - Ein 43-Jähriger wurde Opfer der Betrugsmasche "Lovescam". Nach einem Monat des gemeinsamen Kontakts bemerkte er den Anlagenbetrug, verlor jedoch mehrere tausend Euro. Über eine Dating-Plattform stellte der Hagener Kontakt zu einem Frauenprofil her, woraufhin er mit der angeblichen Frau über einen Nachrichtendienst einen regelmäßigen Austausch ...

    mehr
  • 18.11.2025 – 08:40

    POL-HA: Falscher Handwerker in Vorhalle unterwegs - Goldschmuck von Senioren entwendet

    Hagen-Vorhalle (ots) - Am Montag (17.11.2025) läutete ein unbekannter Mann gegen 16 Uhr bei einem Ehepaar in der Reichsbahnstraße. Er behauptete, dass er sich als Handwerker in dem Mehrfamilienhaus um mehrere Probleme kümmern müsse. Dazu bat er um Zutritt zur Wohnung, welchen ihm die Senioren gewährten. Er wies den Mann (88) und die Frau (86) an, sich in die ...

    mehr
  • 18.11.2025 – 08:00

    POL-HA: Mini-Bagger im Wert von über 30.000 Euro von Baustelle in Haspe gestohlen

    Hagen-Haspe (ots) - Am vergangenen Wochenende (14.11. - 17.11.2025) drangen Unbekannte auf ein Baustellengelände in der Straße Am Hasper Bahnhof ein. Dort entwendeten die Einbrecher auf unbekannte Art und Weise einen Mini-Bagger im Wert von über 30.000 Euro. Wie genau die Täter ihn abtransportierten und wann die Tat stattfand, ist aktuell Gegenstand der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren