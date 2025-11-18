PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-HA: Mini-Bagger im Wert von über 30.000 Euro von Baustelle in Haspe gestohlen

Hagen-Haspe (ots)

Am vergangenen Wochenende (14.11. - 17.11.2025) drangen Unbekannte auf ein Baustellengelände in der Straße Am Hasper Bahnhof ein. Dort entwendeten die Einbrecher auf unbekannte Art und Weise einen Mini-Bagger im Wert von über 30.000 Euro. Wie genau die Täter ihn abtransportierten und wann die Tat stattfand, ist aktuell Gegenstand der Ermittlungen der Hagener Kripo. Die Polizei nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 02331 986 2066 entgegen. (hir)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

