POL-HA: Mini-Bagger im Wert von über 30.000 Euro von Baustelle in Haspe gestohlen
Hagen-Haspe (ots)
Am vergangenen Wochenende (14.11. - 17.11.2025) drangen Unbekannte auf ein Baustellengelände in der Straße Am Hasper Bahnhof ein. Dort entwendeten die Einbrecher auf unbekannte Art und Weise einen Mini-Bagger im Wert von über 30.000 Euro. Wie genau die Täter ihn abtransportierten und wann die Tat stattfand, ist aktuell Gegenstand der Ermittlungen der Hagener Kripo. Die Polizei nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 02331 986 2066 entgegen. (hir)
