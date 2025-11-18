PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-HA: Falscher Handwerker in Vorhalle unterwegs - Goldschmuck von Senioren entwendet

Hagen-Vorhalle (ots)

Am Montag (17.11.2025) läutete ein unbekannter Mann gegen 16 Uhr bei einem Ehepaar in der Reichsbahnstraße. Er behauptete, dass er sich als Handwerker in dem Mehrfamilienhaus um mehrere Probleme kümmern müsse. Dazu bat er um Zutritt zur Wohnung, welchen ihm die Senioren gewährten. Er wies den Mann (88) und die Frau (86) an, sich in die Küche und das Badezimmer zu begeben. Hier sollten sie die Wasserhähne laufen lassen, langsam bis 40 zählen und die Fenster öffnen und schließen. In dieser Zeit durchsuchte der Dieb die Wohnung und öffnete Schränke und Schubladen. Er entkam mit dem Goldschmuck des Ehepaares. Der Täter wird als dunkelhäutig und mit kurzen Haaren beschrieben. Er war ca. 30 Jahre alt und 1,70 Meter groß. Die Polizei sucht nach Zeugen, die den Trickdieb gesehen haben und seine Fluchtrichtung beschreiben können. Es ist nicht auszuschließen, dass er seine Masche auch noch an einem anderen Ort durchzusetzen versuchte. Hinweise werden unter 02331 986 2066 entgegengenommen. (hir)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

