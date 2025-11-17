Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zwei Einbruchsversuche in Bilstein

Lennestadt (ots)

Am Wochenende nahm die Polizei zwei Anzeigen in der Ortschaft Bilstein auf. In beiden Fällen hatten unbekannte Täter an den Eingangstüren gehebelt. In einem Mehrfamilienhaus an der Straße "Helsmecke" hatten Täter an der Tür der Erdgeschosswohnung hantiert. Die Tatzeit konnte hier zwischen Freitagnachmittag und Samstagmorgen (14./15. November) eingegrenzt werden.

Die Einschätzung des Tatzeitraums fiel bei der zweiten Tat etwas schwerer. Hier hatten Täter in der Woche zwischen Freitag (07.November) und Freitag (14. November) Beschädigungen an der Tür zu einem Büro in der Straße "Freiheit" verursacht.

An beiden Tatorten gelang es den Tätern nicht, in die Objekte hinein zu kommen. Die Polizei nimmt Hinweise unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell