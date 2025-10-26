PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte. Einbruch in Einfamilienhaus - Hinweise zu verdächtigen Personen erbeten

Warendorf (ots)

Unbekannte Täter sind am Freitag (24.10.2025) gegen 11.00 Uhr in ein Einfamilienhaus in Telgte eingebrochen. Durch eine Kellertür verschafften sich die Täter Zugang zu dem Gebäude in der Straße Flaßkamp. Angaben zum Diebesgut liegen zurzeit nicht vor.

Im Bereich des Tatortes sind drei verdächtige Personen beobachtet worden. Diese werden wie folgt beschrieben:

1. Person:

weiblich, circa 25-30 Jahre alt, kräftige Statur, schwarze Haare, weiße Hose, weißer Pullover, schwarzes Tuch vor dem Gesicht, schwarze Sneaker, bunte Handtasche.

2. Person:

männlich, circa 45-55 Jahre alt, kräftige Statur, grauer Trainingsanzug, schwarze Mütze, graue Sneaker.

3. Person:

männlich, circa 30-40 Jahre alt, kräftige Statur, schwarzer Trainingsanzug, schwarze Schuhe.

Hinweise zu dem Einbruch oder zu den verdächtigen Personen nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

