Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh. Unter Alkoholeinfluss Verkehrsunfall verursacht

Warendorf (ots)

Am Freitag (24.10.2025) um 21.35 Uhr befuhr ein 45-jähriger Fahrzeugführer aus Beelen mit seinem Pkw die Ostenfelder Straße in Ennigerloh in Fahrtrichtung Ostenfelde. Hier kollidierte er mit einem geparkten Transporter. Durch die Wucht der Kollision wurde der geparkte Transporter auf einen dahinter geparkten Pkw geschoben. Der 45-Jährige wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt und von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Während der Unfallaufnahme stellten die Polizisten fest, dass der Mann deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Sie ordneten die Entnahme einer Blutprobe an, stellten den Führerschein sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein. Alle beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die Fahrbahn war für den Zeitraum der Verkehrsunfallaufnahme in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

