POL-WAF: Sassenberg. Eine Leichtverletzte bei Frontalzusammenstoß

Warendorf (ots)

Am Donnerstag (23.10.2025) gegen 17.30 Uhr kam es auf der B 475 / Ravensberger Straße in Sassenberg-Füchtorf zu einem Frontalzusammenstoß. Eine 33-jährige Sassenbergerin befuhr mit ihrem Pkw die B 475 in Fahrtrichtung Warendorf und bog an der Einmündung nach links ab. Ein 57-jähriger Sassenberger fuhr auf der B 475 in Fahrtrichtung Glandorf. Es kam es zu einem Frontalzusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Die Frau wurde dabei leicht verletzt und durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge wurden durch Unternehmen abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 27.000 Euro. Die B 475 war für etwa 1,5 Stunden für die Unfallaufnahme vollständig gesperrt.

