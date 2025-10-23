POL-WAF: Warendorf. Jugendlicher ohne Führerschein mit Auto unterwegs
Warendorf (ots)
Am Donnerstag (23.10.2025) um 02.30 Uhr kontrollierten Polizisten in Warendorf auf dem August-Wessing-Damm einen Autofahrer. Hierbei handelte es sich um einen 17-jährigen Warendorfer. Dieser besaß keinen Führerschein und hatte sich das elterliche Auto heimlich genommen. Der Jugendliche wurde an die Erziehungsberechtigten übergeben und ein Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet.
Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell