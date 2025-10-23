Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Pkw landet bei Alleinunfall auf dem Dach

Warendorf (ots)

Am Mittwoch (22.10.2025) um 22.15 Uhr kam es auf der K 4 zwischen Sendenhorst und Ahlen zu einem Verkehrsunfall mit einem Leichtverletzten. Ein 44-jähriger Ahlener hatte die Strecke von Sendenhorst in Richtung Ahlen mit seinem Pkw befahren. Kurz vor Ahlen kam er nach rechts von der Fahrbahn ab als er einem Tier auswich. Im Graben überschlug sich das Fahrzeug und blieb auf dem Dach liegen. Rettungskräfte brachten den Ahlener in ein Krankenhaus. Der Pkw wurde durch ein Unternehmen abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf circa 7.500 Euro geschätzt.

