Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Bei Kontrolle ohne Führerschein unterwegs

Warendorf (ots)

Am Dienstag (21.10.2025) um 23.45 Uhr kontrollierten Polizisten auf dem Konrad-Adenauer-Ring in Ahlen den Fahrer eines Pkw. Bei der Überprüfung stellten die Beamten fest das der 31-Jährige aus Kall (Eifel) nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Sie untersagten dem Mann die Weiterfahrt und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen ihn ein.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

