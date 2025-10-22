POL-WAF: Ahlen. Bei Kontrolle ohne Führerschein unterwegs

Warendorf (ots) - Am Sonntag (19.10.2025) gegen 22 Uhr kam es auf dem Kirmesgelände der "Fettmarktkirmes" in Warendorf zu einer Schlägerei mit einer schwer verletzten Person. Zwei 19-jährige Warendorfer fuhren mit dem Autoscooter, als sie von zwei unbekannten jungen Männern aus einem anderen Scooter heraus beleidigt wurden. Nach der Fahrt kamen diese Personen auf die Warendorfer zu, schubsten sie und schlugen auf sie ...

