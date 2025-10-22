POL-WAF: Ahlen. Bei Kontrolle ohne Führerschein unterwegs
Warendorf (ots)
Am Dienstag (21.10.2025) um 23.45 Uhr kontrollierten Polizisten auf dem Konrad-Adenauer-Ring in Ahlen den Fahrer eines Pkw. Bei der Überprüfung stellten die Beamten fest das der 31-Jährige aus Kall (Eifel) nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Sie untersagten dem Mann die Weiterfahrt und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen ihn ein.
