Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Auto brennt vollständig aus

Warendorf (ots)

Am Montag (20.10.2025) um 23.40 Uhr wurde durch Zeugen ein brennender Pkw auf der Hans-Sachs-Straße in Ahlen gemeldet. Bei Eintreffen der Rettungskräfte stand das Auto in Vollbrand. Die Feuerwehr Ahlen löschte das Feuer. Zwei weitere Pkw die in unmittelbarer Nähe standen wurden durch den Brand ebenfalls beschädigt. Eine Ursache für den Brand steht noch nicht fest. Beamte der Kriminalpolizei haben Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Personen wurden nicht verletzt, der Sachschaden wird aktuell auf circa 1.200 Euro geschätzt. Zeugen die Angaben zum Brand machen können werden gebeten sich bei der Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu melden.

