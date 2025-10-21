PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Geparkten schwarzen Audi beschädigt und geflüchtet

Warendorf (ots)

Am Samstag (18.10.2025) in der Zeit von 14.20 Uhr bis 15.10 Uhr wurde auf dem Parkplatz eines Discounters an der Rhedaer Straße in Oelde ein geparkter Audi A4 vorne links beschädigt. Der Verursacher flüchtete. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

  • 20.10.2025 – 10:13

    POL-WAF: Warendorf. Verkaufswagen auf der "Fettmarkt-Kirmes" aufgebrochen

    Warendorf (ots) - In der Nacht vom Samstag (18.10.2025) zum Sonntag (19.10.2025) wurden auf dem Kirmesgelände der Warendorfer "Fettmarkt-Kirmes" (Emspromenade) Verkaufswagen aufgebrochen. Unbekannte Täter machten sich an insgesamt acht Ständen zu schaffen. Zum Teil blieb es beim Versuch. Die Täter entwendeten unter anderem Bargeld. Wer hat dort verdächtige ...

  • 20.10.2025 – 10:11

    POL-WAF: Beckum. Mit nicht versichertem E-Scooter vor der Polizei geflüchtet

    Warendorf (ots) - Am Freitag (17.10.2025) gegen 12.20 Uhr fiel Polizisten auf der Höckelmerstraße in Beckum ein E-Scooter-Fahrer auf. Der E-Scooter fuhr scheinbar schneller als zulässig und der Fahrer trug eine Sturmhaube. Als der Fahrer angehalten werden sollte flüchtete er. Auf der Keitlinghauser Straße bog er auf eine Hofzufahrt ab, warf den E-Scooter zur Seite ...

