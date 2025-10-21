Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Geparkten schwarzen Audi beschädigt und geflüchtet

Warendorf (ots)

Am Samstag (18.10.2025) in der Zeit von 14.20 Uhr bis 15.10 Uhr wurde auf dem Parkplatz eines Discounters an der Rhedaer Straße in Oelde ein geparkter Audi A4 vorne links beschädigt. Der Verursacher flüchtete. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell