Polizei Warendorf

POL-WAF: Kreis Warendorf. Beim Einkauf beklaut

Warendorf (ots)

Fast täglich werden Personen bei ihren Einkäufen in Lebensmittelmärkten beklaut. Meistens stehlen Täter die Geldbörse, die in der Jackentasche steckt oder im Beutel am Einkaufswagen hängt. Dabei sind neben Bargeld auch die Debitkarten begehrte Beute. Immer wieder befinden sich in den Portemonnaies kleine Zettel, auf denen die PIN notiert ist. Damit haben es die Diebe leicht, anschließend noch Geld am Automaten zu holen und der Schaden sowie Ärger werden damit deutlich größer.

Aufmerksamkeit, gesunde Skepsis und richtiges Verhalten tragen dazu bei, um sich vor Schäden durch Taschendiebe zu schützen.

   - Rechnen Sie vor allem in Menschenmengen und bei Einkäufen damit,
     dass Diebe Sie ablenken wollen, um Sie zu bestehlen. Bleiben Sie
     misstrauisch, wenn Sie von Unbekannten angesprochen werden - mit
     welchem Anliegen auch immer.
   - Tragen Sie Wertsachen und Dokumente nicht in der Handtasche bei 
     sich, sondern verteilen Sie sie in verschlossenen Innentaschen 
     Ihrer Oberbekleidung. Empfehlenswert sind auch Brustbeutel, 
     Gürtelinnentaschen oder Geldgürtel.
   - Tragen Sie Ihre Hand- oder Umhängetasche stets verschlossen 
     unter dem Arm geklemmt und mit dem Verschluss zum Körper. In 
     Geschäften, Fußgängerzonen oder ähnlich belebten Bereichen 
     sollten Sie auch Rucksäcke immer verschlossen unter dem Arm 
     tragen.
   - Verwahren Sie Wertgegenstände wie Geldbörse, Mobiltelefon und 
     Schlüssel nicht in der Einkaufstasche, dem Einkaufskorb oder 
     Einkaufswagen und legen Sie Ihr Portemonnaie an der Kasse nicht 
     aus der Hand.
   - Führen Sie nur so viel an Bargeld mit, wie Sie brauchen.
   - Notieren Sie sich die Daten Ihrer Geldkarten (Konto-nummer und 
     Bankleitzahl) und die Geräte-Nummer (IMEI) ihres Handys. Nehmen 
     Sie die Notizen niemals mit, sondern bewahren Sie sie sicher 
     Zuhause auf.
   - Notieren Sie niemals die vierstelligen PIN-Codes von Debit- oder
     Kreditkarten sowie Mobiltelefonen, sondern lernen Sie diese 
     auswendig.

Hinweise der Polizei im Falle eines Taschendiebstahls

   - Erstatten Sie immer eine Strafanzeige, auch wenn es nur zu einem
     versuchten Diebstahl gekommen ist.
   - Die Polizei wird Ihre entwendeten Kredit- bzw. Bankkarten für 
     das elektronische Lastschriftsystem sperren lassen.
   - Sperren Sie zusätzlich entwendete Kredit- bzw. Bankkarte und 
     Mobiltelefone unverzüglich über die einheitliche 
     Sperr-Notruf-Nummer 116 116.
   - Informieren Sie zusätzlich und unverzüglich Ihr Geldinstitut.
   - Sperren Sie die SIM-Karte Ihres Mobiltelefons sofort bei Ihrem 
     Netzbetreiber. Das gilt auch für Prepaid-Karten.
   - Melden Sie den Diebstahl von Ausweisen, Führerschein etc. 
     unverzüglich den zuständigen Ämtern.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

