POL-WAF: Beckum. Roller aus Garage entwendet
Warendorf (ots)
In der Zeit vom Sonntag (19.10.2025) 22.30 Uhr bis Montag (20.10.2025) 8.30 Uhr entwendeten unbekannte Täter aus einer Garage am Dornkamp in Beckum-Roland einen Roller. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen weißen Roller mit pinken Flammen an den Seiten unterhalb der Sitzbank und dem grünen Versicherungskennzeichen 094UTE. Wer hat dort verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Diebstahl machen? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.
