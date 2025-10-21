PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Bei Alleinunfall leicht verletzt

Warendorf (ots)

Am Montag (20.10.2025) gegen 18.30 Uhr kam es auf der Straße Im Lickenbrock in Ennigerloh-Ostenfelde zu einem Verkehrsunfall. Ein 20-Jähriger aus Wadersloh befuhr mit einem Pkw die Straße in Richtung Ostenfelde. Hier kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallt gegen die Bauteile einer Brücke. Da der junge Mann zunächst den Pkw aufgrund der Beschädigungen nicht verlassen konnte war auch die Feuerwehr Ostenfelde im Einsatz. Rettungskräfte brachten den Leichtverletzten in ein Krankenhaus. Das Auto wurde durch ein Unternehmen abgeschleppt. Die Höhe des entstandenen Schadens steht noch nicht fest.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

