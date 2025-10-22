Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Versuchter Raub auf Tankstelle - Hinweise erbeten

Warendorf (ots)

Wer kann Hinweise zu einem unbekannten Mann geben, der am Dienstag (21.10.2025, 20.55 Uhr) versucht hat eine Tankstelle in Oelde auszurauben?

Der maskierte Mann betrat den Verkaufsraum der Tankstelle am Berliner Ring und hielt eine Schusswaffe in der Hand. Die 59-jährige Mitarbeiterin schrie laut um Hilfe woraufhin der Tankstelleninhaber aus den Büroräumen in den Verkaufsraum kam. Der Täter flüchtete ohne Beute in Richtung der Straße Zum Sundern.

Der Mann mit der Pistole wird folgendermaßen beschrieben: circa 1.80 Meter groß, sprach gebrochenes Deutsch, war bekleidet mit schwarzer Sturmhaube, blauem Pullover, blauer Jeans, dunklen Schuhen und grauen Handschuhen.

Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell