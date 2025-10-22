PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Versuchter Raub auf Tankstelle - Hinweise erbeten

Warendorf (ots)

Wer kann Hinweise zu einem unbekannten Mann geben, der am Dienstag (21.10.2025, 20.55 Uhr) versucht hat eine Tankstelle in Oelde auszurauben?

Der maskierte Mann betrat den Verkaufsraum der Tankstelle am Berliner Ring und hielt eine Schusswaffe in der Hand. Die 59-jährige Mitarbeiterin schrie laut um Hilfe woraufhin der Tankstelleninhaber aus den Büroräumen in den Verkaufsraum kam. Der Täter flüchtete ohne Beute in Richtung der Straße Zum Sundern.

Der Mann mit der Pistole wird folgendermaßen beschrieben: circa 1.80 Meter groß, sprach gebrochenes Deutsch, war bekleidet mit schwarzer Sturmhaube, blauem Pullover, blauer Jeans, dunklen Schuhen und grauen Handschuhen.

Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

  21.10.2025 – 12:02

    POL-WAF: Warendorf. Zeugen nach Schlägerei auf der Kirmes gesucht

    Warendorf (ots) - Am Sonntag (19.10.2025) gegen 22 Uhr kam es auf dem Kirmesgelände der "Fettmarktkirmes" in Warendorf zu einer Schlägerei mit einer schwer verletzten Person. Zwei 19-jährige Warendorfer fuhren mit dem Autoscooter, als sie von zwei unbekannten jungen Männern aus einem anderen Scooter heraus beleidigt wurden. Nach der Fahrt kamen diese Personen auf die Warendorfer zu, schubsten sie und schlugen auf sie ...

    mehr
  21.10.2025 – 08:45

    POL-WAF: Ahlen. Auto brennt vollständig aus

    Warendorf (ots) - Am Montag (20.10.2025) um 23.40 Uhr wurde durch Zeugen ein brennender Pkw auf der Hans-Sachs-Straße in Ahlen gemeldet. Bei Eintreffen der Rettungskräfte stand das Auto in Vollbrand. Die Feuerwehr Ahlen löschte das Feuer. Zwei weitere Pkw die in unmittelbarer Nähe standen wurden durch den Brand ebenfalls beschädigt. Eine Ursache für den Brand steht noch nicht fest. Beamte der Kriminalpolizei haben ...

    mehr
  21.10.2025 – 08:40

    POL-WAF: Beckum. Roller aus Garage entwendet

    Warendorf (ots) - In der Zeit vom Sonntag (19.10.2025) 22.30 Uhr bis Montag (20.10.2025) 8.30 Uhr entwendeten unbekannte Täter aus einer Garage am Dornkamp in Beckum-Roland einen Roller. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen weißen Roller mit pinken Flammen an den Seiten unterhalb der Sitzbank und dem grünen Versicherungskennzeichen 094UTE. Wer hat dort verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann ...

    mehr
