Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Zeugen nach Schlägerei auf der Kirmes gesucht

Warendorf (ots)

Am Sonntag (19.10.2025) gegen 22 Uhr kam es auf dem Kirmesgelände der "Fettmarktkirmes" in Warendorf zu einer Schlägerei mit einer schwer verletzten Person. Zwei 19-jährige Warendorfer fuhren mit dem Autoscooter, als sie von zwei unbekannten jungen Männern aus einem anderen Scooter heraus beleidigt wurden. Nach der Fahrt kamen diese Personen auf die Warendorfer zu, schubsten sie und schlugen auf sie ein. Im weiteren Verlauf kamen weitere Unbekannte hinzu, die ebenfalls auf die Warendorfer einschlugen. Einer der beiden 19-Jährigen erlitt schwere Verletzungen und wurde durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Bei der Gruppe der unbekannten Täter soll es sich um circa 7 bis 9 männliche Personen im Alter von 17 bis 20 Jahren gehandelt haben. Alle hatten ein südländisches Aussehen. Wer hat die Schlägerei beobachtet? Wer kann Hinweise auf die Täter geben? Diese nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

