Polizei Warendorf
Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Zeugen nach Schlägerei auf der Kirmes gesucht

Warendorf (ots)

Am Sonntag (19.10.2025) gegen 22 Uhr kam es auf dem Kirmesgelände der "Fettmarktkirmes" in Warendorf zu einer Schlägerei mit einer schwer verletzten Person. Zwei 19-jährige Warendorfer fuhren mit dem Autoscooter, als sie von zwei unbekannten jungen Männern aus einem anderen Scooter heraus beleidigt wurden. Nach der Fahrt kamen diese Personen auf die Warendorfer zu, schubsten sie und schlugen auf sie ein. Im weiteren Verlauf kamen weitere Unbekannte hinzu, die ebenfalls auf die Warendorfer einschlugen. Einer der beiden 19-Jährigen erlitt schwere Verletzungen und wurde durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Bei der Gruppe der unbekannten Täter soll es sich um circa 7 bis 9 männliche Personen im Alter von 17 bis 20 Jahren gehandelt haben. Alle hatten ein südländisches Aussehen. Wer hat die Schlägerei beobachtet? Wer kann Hinweise auf die Täter geben? Diese nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf

Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
  • 21.10.2025 – 08:45

    POL-WAF: Ahlen. Auto brennt vollständig aus

    Warendorf (ots) - Am Montag (20.10.2025) um 23.40 Uhr wurde durch Zeugen ein brennender Pkw auf der Hans-Sachs-Straße in Ahlen gemeldet. Bei Eintreffen der Rettungskräfte stand das Auto in Vollbrand. Die Feuerwehr Ahlen löschte das Feuer. Zwei weitere Pkw die in unmittelbarer Nähe standen wurden durch den Brand ebenfalls beschädigt. Eine Ursache für den Brand steht noch nicht fest. Beamte der Kriminalpolizei haben ...

    mehr
  • 21.10.2025 – 08:40

    POL-WAF: Beckum. Roller aus Garage entwendet

    Warendorf (ots) - In der Zeit vom Sonntag (19.10.2025) 22.30 Uhr bis Montag (20.10.2025) 8.30 Uhr entwendeten unbekannte Täter aus einer Garage am Dornkamp in Beckum-Roland einen Roller. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen weißen Roller mit pinken Flammen an den Seiten unterhalb der Sitzbank und dem grünen Versicherungskennzeichen 094UTE. Wer hat dort verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann ...

    mehr
  • 21.10.2025 – 08:29

    POL-WAF: Oelde. Bei Alleinunfall leicht verletzt

    Warendorf (ots) - Am Montag (20.10.2025) gegen 18.30 Uhr kam es auf der Straße Im Lickenbrock in Ennigerloh-Ostenfelde zu einem Verkehrsunfall. Ein 20-Jähriger aus Wadersloh befuhr mit einem Pkw die Straße in Richtung Ostenfelde. Hier kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallt gegen die Bauteile einer Brücke. Da der junge Mann zunächst den Pkw aufgrund der Beschädigungen nicht verlassen konnte war auch die ...

    mehr
