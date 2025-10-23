PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Fahrer flüchtet nach Alleinunfall zu Fuß von der Unfallstelle

Warendorf (ots)

Am Mittwoch (22.10.2025) um 5 Uhr kam es auf der K 8 zwischen Oelde-Lette und Ostenfelde zu einem Verkehrsunfall. Zeugen meldeten einen im Graben liegenden Pkw. Bei Eintreffen der Polizisten befand sich kein Fahrer vor Ort. Während der Unfallaufnahme rief ein Zeuge an und teilte in circa zwei Kilometer Entfernung eine verdächtige Person mit. Die Beamten konnten feststellen, dass es sich bei dem Mann um den Fahrer des verunfallten Pkw handelte. Der 52-jährige Oelder hatte mit seinem Pkw die K 8 von Lette in Richtung Ostenfelde befahren. In einer Linkskurve kam das Auto nach rechts von der Fahrbahn ab und landet im Straßengraben. Da sich der Mann bei dem Unfall leicht verletzt hatte wurde er durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Bei der Überprüfung des Oelders stellten die Beamten fest das er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Der Pkw wurde durch ein Unternehmen abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf circa 2.200 Euro geschätzt.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf

