Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte. Autofahrer ohne Führerschein flüchtet vor der Polizei

Warendorf (ots)

Am Donnerstag (23.10.2025) um 00.30 Uhr wollten Polizisten auf dem Orkotten in Telgte den Fahrer eines Pkw kontrollieren. Dieser missachtete jedoch die Anhaltesignale und versuchte sich der Kontrolle zu entziehen. Nach kurzer Flucht hielt er auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an. Am Steuer saß ein 19-jähriger Telgter. Dieser war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Die Beamten untersagten ihm die Weiterfahrt und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen ihn ein.

