POL-WAF: Warendorf. Führerschein nach Alkoholfahrt sichergestellt
Warendorf (ots)
Am Donnerstag (23.10.2025) gegen 23.40 Uhr kontrollierten Polizisten in Warendorf auf der Wallpromenade den Fahrer eines Pkw. Hierbei fiel auf das der 46-jährige Warendorfer deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Die Beamten ordneten die Entnahme eine Blutprobe an, stellten den Führerschein des Mannes sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen ihn ein.
Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:
Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/
Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/
Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell