PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Führerschein nach Alkoholfahrt sichergestellt

Warendorf (ots)

Am Donnerstag (23.10.2025) gegen 23.40 Uhr kontrollierten Polizisten in Warendorf auf der Wallpromenade den Fahrer eines Pkw. Hierbei fiel auf das der 46-jährige Warendorfer deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Die Beamten ordneten die Entnahme eine Blutprobe an, stellten den Führerschein des Mannes sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen ihn ein.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Alle Meldungen Alle
  • 24.10.2025 – 08:05

    POL-WAF: Sassenberg. Eine Leichtverletzte bei Frontalzusammenstoß

    Warendorf (ots) - Am Donnerstag (23.10.2025) gegen 17.30 Uhr kam es auf der B 475 / Ravensberger Straße in Sassenberg-Füchtorf zu einem Frontalzusammenstoß. Eine 33-jährige Sassenbergerin befuhr mit ihrem Pkw die B 475 in Fahrtrichtung Warendorf und bog an der Einmündung nach links ab. Ein 57-jähriger Sassenberger fuhr auf der B 475 in Fahrtrichtung Glandorf. Es ...

    mehr
  • 23.10.2025 – 08:48

    POL-WAF: Warendorf. Jugendlicher ohne Führerschein mit Auto unterwegs

    Warendorf (ots) - Am Donnerstag (23.10.2025) um 02.30 Uhr kontrollierten Polizisten in Warendorf auf dem August-Wessing-Damm einen Autofahrer. Hierbei handelte es sich um einen 17-jährigen Warendorfer. Dieser besaß keinen Führerschein und hatte sich das elterliche Auto heimlich genommen. Der Jugendliche wurde an die Erziehungsberechtigten übergeben und ein ...

    mehr
  • 23.10.2025 – 08:47

    POL-WAF: Telgte. Autofahrer ohne Führerschein flüchtet vor der Polizei

    Warendorf (ots) - Am Donnerstag (23.10.2025) um 00.30 Uhr wollten Polizisten auf dem Orkotten in Telgte den Fahrer eines Pkw kontrollieren. Dieser missachtete jedoch die Anhaltesignale und versuchte sich der Kontrolle zu entziehen. Nach kurzer Flucht hielt er auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an. Am Steuer saß ein 19-jähriger Telgter. Dieser war nicht im ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren