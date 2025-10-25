POL-WAF: Drensteinfurt. Auffahrunfall fordert einen Schwerverletzten

Polizei Warendorf

Am Samstag, 25.10.2025 ereignete sich gegen 16:15 Uhr ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Zwei Pkw befuhren hintereinander die B54 in Fahrtrichtung Münster. Als die vorausfahrende 27-jährige Sendenhorsterin in Höhe Altendorf abbiegen wollte und deswegen abbremste, konnte der dahinter fahrende 61-jährige Mann aus Hamm nicht rechtzeitig bremsen und prallte auf das vorausfahrende Auto. Dabei wurde er schwer verletzt und musste mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Die Sendenhorsterin und ihre zwei mit im Fahrzeug fahrenden Kleinkinder blieben unverletzt. Durch die Polizei erfolgte eine qualifizierte Unfallaufnahme. Währenddessen war die Bundesstraße für etwa eine halbe Stunde gesperrt. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch Abschleppfahrzeuge geborgen werden.

