Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstähle von motorisierten Zweirädern

Geilenkirchen/Hückelhoven (ots)

Ein Kleinkraftrad der Marke Peugeot wurde zwischen 22 Uhr am 14. Oktober (Dienstag) und 19.30 Uhr am 15. Oktober (Mittwoch) an der Karl-Arnold-Straße in Gillrath entwendet. In Hückelhoven Doveren kam es zu mehreren Diebstählen von Kleinkrafträdern. Ein an der Hetzerather Straße parkendes Zweirad wurde am 15. Oktober, zwischen 9 Uhr und 16.15 Uhr, gestohlen. Auch an der Straße Doverener Markt stahlen Unbekannte zwei Kleinkrafträder der Marke Kwan Yang. Diese Tat wurde in der Nacht zum 15. Oktober (Mittwoch) begangen. Alle Fahrzeuge waren mit Versicherungskennzeichen ausgestattet.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

