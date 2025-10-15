PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstähle von Friedhof

Wegberg (ots)

Zwischen Samstag, 4. Oktober und Samstag, 11. Oktober, wurde von einem Grab auf einem Friedhof an der Straße In Tetelrath eine Bronzefigur entwendet. Auch auf einem Friedhof in Wegberg-Merbeck kam es zwischen Montag, 29. September und Samstag, 11. Oktober zum Diebstahl einer Figur von einem Grab. Die Polizei hat in beiden Fällen Strafanzeigen gefertigt und die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg

