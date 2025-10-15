POL-HS: Diebstahl aus Fahrzeug
Erkelenz (ots)
Unbekannte Täter entwendeten aus einem Pkw, der in einer Tiefgarage an der Glück-Auf-Straße parkte, diverse Werkzeuge, einen Wagenheber, Schlüssel, Sonnenbrillen, zwei Lammfelle sowie ein Starthilfekabel. Die Tat wurde zwischen dem 30. September (Dienstag) und dem 14. Oktober (Dienstag) begangen.
