POL-HS: Diebstahl aus Fahrzeug

Heinsberg-Randerath (ots) - In einer Doppelhaushälfte an der Straße Klosterberg wurde gegen 15.30 Uhr am Dienstag, 14. Oktober, eine Brandentwicklung entdeckt. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Während der Arbeiten wurden im Gebäude Cannabispflanzen entdeckt. Die Polizei sicherte Spuren und nahm die Ermittlungen auf. Personen kamen nicht zu Schaden. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle ...

