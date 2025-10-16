POL-HS: Einbruch in Schulgebäude
Heinsberg-Dremmen (ots)
Unbekannte Täter drangen in der Nacht zu Mittwoch, 15. Oktober, in ein Schulgebäude an der Marienstraße ein. Um ins Innere zu gelangen, schlugen sie ein Fenster ein. Anschließend hebelten sie Schränke auf und durchwühlten sie. Ob etwas entwendet wurde, ist Gegenstand der Ermittlungen.
