POL-HS: Bei Einbruchsversuch durch Kamera aufgezeichnet

Zeugensuche

Heinsberg-Grebben (ots)

Beim Versuch in ein Firmengebäude an der Grebbener Straße einzudringen, schlug ein bislang unbekannter Täter mit einem Gegenstand eine Fensterscheibe ein. Auch der Versuch das Fenster aufzuhebeln misslang offenbar, woraufhin der Mann flüchtete. Bei seiner Tat wurde er von einer Videokamera aufgezeichnet. Der Täter war von schlanker Statur, trug eine grüne Kapuzenjacke, eine schwarze Jogginghose mit roten Streifen der Marke Adidas und schwarze Sneaker. Die Tat wurde am Mittwoch (15. Oktober) zwischen 0.50 Uhr und 1.50 Uhr begangen. Zur Klärung der Tat sucht die Polizei Personen, die den beschriebenen Mann gesehen haben oder Angaben zu seiner Identität machen können. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen entgegen unter der Telefonnummer 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis .

