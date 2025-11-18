POL-OE: Klein-LKW vom Firmenhof gestohlen

Attendorn (ots) - Die Polizei erhielt in der Nacht zu Sonntag (16. November) Kenntnis über einen Verkehrsunfall auf der "Finnentroper Straße" (L539) im Bereich Biggen. Ein Fahrzeugführer hatte kurz nach 3 Uhr im Kurvenbereich die Kontrolle über sein Auto verloren. Der PKW kam von der Fahrbahn ab, fuhr eine Böschung herunter, touchierte mehrere Sträucher und kollidierte letztlich mit einem Baum. Als die Beamten vor Ort eintrafen, befanden sich zwei Personen an der ...

mehr