Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Klein-LKW vom Firmenhof gestohlen

Attendorn (ots)

Unbekannte Täter sind in der Zeit zwischen Freitagnachmittag (14. November) und Montagmorgen (17. November) auf das Gelände eines Steinmetz-Unternehmens in Attendorn gedrungen. Von dem Betriebsgelände an der Straße "Wassertor" entwendeten sie einen etwa 23 Jahre alten Klein-LKW der Marke Mercedes Benz, Typ 814D. Der schwarze Vario-Transporter war auf seiner Ladefläche mit einem Kran ausgestattet und trug die Werbeaufschrift der Steinmetz-Firma. Der Wert des Fahrzeugs wurde auf einen mittleren vierstelligen Eurobetrag geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Thorsten Scheen
Telefon: 02761 9269-2200
E-Mail: Thorsten.Scheen@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

