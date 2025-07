Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher auf Außengelände eines Baumarktes

Mühlhausen (ots)

Auf Zierkies und Mulch hatten es Unbekannte in der vergangenen Nacht in Mühlhausen abgesehen. Die Unbekannten verschafften sich zwischen 19.30 Uhr und 7 Uhr Zugang zum umzäunten Außenbereiches eines Baumarktes in der Sondershäuser Landstraße. Dort erbeuteten die Unbekannte mehrere Säcke der zur Gartengestaltung dienenden Baustoffe. Bisherigen Ermittlungen zufolge ist davon auszugehen, dass die Täter ihre Beute mit einem Handwagen vom Tatort abtransportierten. Wer Hinweise zur Tat oder den unbekannten Dieben geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der Tel. 03601/4510 zu melden.

Aktenzeichen: 0172400

