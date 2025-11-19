PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-LIP: Lügde. Bauzaunfuß auf Straße platziert - Zeugen zu gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr gesucht.

Lippe (ots)

Ein Unbekannter platzierte am Dienstagabend (18.11.2025) einen Bauzaunfuß mittig auf dem Fahrstreifen in Richtung Lügde auf der Pyrmonter Straße. Ein 20-jähriger und ein 76-jähriger Autofahrer aus Lügde konnten das Hindernis auf der Straße gegen 19.20 Uhr in der Dunkelheit nicht rechtzeitig wahrnehmen, so dass sie es überfuhren. Dabei wurden ihr Skoda Superb und VW Tiguan so stark beschädigt, dass die Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Das Verkehrskommissariat erbittet Zeugenhinweise zum gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr unter der Rufnummer (05231) 6090.

