Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. In Fotostudio eingebrochen.

Lippe (ots)

Indem sie die Schiebetür des Geschäfts gewaltsam aufbrachen, drangen Einbrecher zwischen Montagabend und Dienstagmorgen (17./18.11.2025) in ein Fotostudio in der Langen Straße ein. Sie entwendeten aus der Kasse etwas Bargeld und flüchteten unerkannt vom Tatort. Das Kriminalkommissariat 2 hat die Ermittlungen zum Einbruch aufgenommen und sucht Zeugen: Wer rund um das Fotostudio verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt hat, meldet sich bitte telefonisch unter (05231) 6090.

