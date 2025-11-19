PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. In Fotostudio eingebrochen.

Lippe (ots)

Indem sie die Schiebetür des Geschäfts gewaltsam aufbrachen, drangen Einbrecher zwischen Montagabend und Dienstagmorgen (17./18.11.2025) in ein Fotostudio in der Langen Straße ein. Sie entwendeten aus der Kasse etwas Bargeld und flüchteten unerkannt vom Tatort. Das Kriminalkommissariat 2 hat die Ermittlungen zum Einbruch aufgenommen und sucht Zeugen: Wer rund um das Fotostudio verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt hat, meldet sich bitte telefonisch unter (05231) 6090.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

