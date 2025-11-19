Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Heidenoldendorf. Brand eines PKWs.

Lippe (ots)

In der Klingenbergstraße wurden Feuerwehr und Polizei in der Nacht von Montag auf Dienstag (17./18.11.2025) gegen 00:30 Uhr zu einem PKW-Brand auf einem Parkplatz vor einem Sportgeschäft gerufen. Ein Renault Twingo stand in Vollbrand. Die Feuerwehr löschte die Flammen. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von geschätzt 2.000 Euro. Aktuell kann nicht ausgeschlossen werden, dass es sich um eine Brandstiftung handeln könnte. Zeugen, die Hinweise zum Brand geben können, melden sich bitte unter (05231) 6090 beim Kriminalkommissariat 1.

