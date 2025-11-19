PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Heidenoldendorf. Brand eines PKWs.

Lippe (ots)

In der Klingenbergstraße wurden Feuerwehr und Polizei in der Nacht von Montag auf Dienstag (17./18.11.2025) gegen 00:30 Uhr zu einem PKW-Brand auf einem Parkplatz vor einem Sportgeschäft gerufen. Ein Renault Twingo stand in Vollbrand. Die Feuerwehr löschte die Flammen. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von geschätzt 2.000 Euro. Aktuell kann nicht ausgeschlossen werden, dass es sich um eine Brandstiftung handeln könnte. Zeugen, die Hinweise zum Brand geben können, melden sich bitte unter (05231) 6090 beim Kriminalkommissariat 1.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Sina Köhne
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Alle Meldungen Alle
  • 19.11.2025 – 09:38

    POL-LIP: Lage-Heiden. Einbrecher wecken Bewohner und flüchten.

    Lippe (ots) - Am frühen Mittwochmorgen (19.11.2025) gegen 3 Uhr verschafften sich Einbrecher nach ersten Erkenntnissen über ein Kellerfenster gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Niewalder Straße. Anschließend suchten sie im Haus nach Diebesgut. Was genau gestohlen wurde, ist noch unklar. Beim Betreten eines Schlafzimmers weckten sie einen Bewohner des Hauses. Ertappt flüchteten sie in unbekannte ...

    mehr
  • 19.11.2025 – 09:37

    POL-LIP: Lage. In Fotostudio eingebrochen.

    Lippe (ots) - Indem sie die Schiebetür des Geschäfts gewaltsam aufbrachen, drangen Einbrecher zwischen Montagabend und Dienstagmorgen (17./18.11.2025) in ein Fotostudio in der Langen Straße ein. Sie entwendeten aus der Kasse etwas Bargeld und flüchteten unerkannt vom Tatort. Das Kriminalkommissariat 2 hat die Ermittlungen zum Einbruch aufgenommen und sucht Zeugen: Wer rund um das Fotostudio verdächtige Personen oder ...

    mehr
  • 19.11.2025 – 09:36

    POL-LIP: Leopoldshöhe-Asemissen. Steinplatte von Kirchengemeinde beschädigt.

    Lippe (ots) - Im Falkenweg beschädigten bislang Unbekannte am Samstagmittag (15.11.2025) gegen 12.30 Uhr die Steinplatte im Innenhof einer Kirchengemeinde durch Steinwürfe. Ein Zeuge beobachtete zwei männliche Jugendliche im geschätzten Alter von 13-14 Jahren. Es entstand an der Steinplatte ein Schaden von etwa 200 Euro. Das Kriminalkommissariat 6 bittet unter der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren