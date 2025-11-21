Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Korrektur: Verkehrsunfall mit Personenschaden.

Lippe (ots)

Am Donnerstagabend (20.11.2025) kam es gegen 20.10 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich der Schötmarschen Straße/Friedrich-Petri-Straße, bei dem zwei Fahrzeuge zusammenstießen. Ein 62-jähriger Lagenser näherte sich mit seinem Skoda Yeti aus Bad Salzuflen kommend der Kreuzung, während eine 25-jährige Opel Astra-Fahrerin aus Lage ihm entgegenkam und nach links in Richtung Friedrich-Petri-Straße abbiegen wollte. Auf der Kreuzung prallten die beiden Fahrzeuge zusammen.

Nach ersten Erkenntnissen könnte dafür ein medizinischer Notfall des 62-Jährigen ursächlich gewesen sein. Während die beiden Autofahrer zunächst unverletzt schienen, brach der 62-Jährige kurze Zeit nach dem Unfall zusammen und musste durch Ersthelfer und Rettungskräfte reanimiert werden. Er wurde ins Klinikum eingeliefert.

Am Opel und Skoda entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 12.000 Euro. Sie wurden abgeschleppt. Bei der Unfallaufnahme unterstützte ein Verkehrsunfall-Team der Polizei Bielefeld. Die Unfallstelle blieb bis etwa 23.30 Uhr gesperrt.

