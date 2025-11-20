POL-LIP: Lage. Verkehrsunfall mit Personenschaden

Polizei Lippe

Am heutigen Donnerstag, 20.11.2025, kam es gegen 20.10 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden in Lage. Im Kreuzungsbereich der Schötmarschen Straße/Hindenburgstraße sowie der Bredestraße kam es zum Zusammenstoß zweier Fahrzeuge.

Bei dem Unfall näherte sich der 53-jährige Lagenser mit seinem Skoda aus Fahrtrichtung Bad Salzuflen kommend der Kreuzung während die 25-jährige, ebenfalls aus Lage stammende, Fahrzeugführerin eines Opel ihm entgegenkam und nach links in Richtung Petristraße abbiegen wollte.

Aus bislang ungeklärten Gründen kam es zwischen beiden Fahrzeugen im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß, in dessen Verlauf keines der Fahrzeuge mehr fahrbereit blieb.

Beide Fahrzeuge wurde durch örtliche Abschleppunternehmen von der Unfallstelle geborgen. Nach Abschluss der Unfallaufnahme, bei dem auch Spezialisten aus Bielefeld eingesetzt waren konnte die Unfallstelle um 23.30 Uhr wieder freigegeben werden..

