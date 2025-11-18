Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

FD

Unfall zwischen Bus und Auto

Großenlüder. Am Montag (17.11.), gegen 6.45 Uhr, befuhr ein 31-jähriger Fuldaer mit seinem Reisebus die Müser Straße in Richtung Müs um an der Kreuzung B254/ Müser Straße/ Salzschlirfer Straße auf die B 254 einzubiegen. Aus bisher ungeklärter Ursache kam es hierbei zum Zusammenstoß mit dem VW-Crafter eines 62-Jährigen aus Flieden, der die B254 in Richtung Landenhausen befuhr. Der 62-Jährige verletzte sich hierbei leicht und wurde zur medizinischen Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 4.500 Euro geschätzt.

Unfall mit vier Beteiligten

Fulda. Am Montag (17.11.), gegen 15.50 Uhr, befuhren eine 51-jährige Opel-Corsa-Fahrerin aus Fulda, eine 47-jährige Fiat-Fahrerin aus Harmerz, ein 57-jähriger Volvo-Fahrer aus Eichenzell sowie ein 55-jähriger LKW-Fahrer aus Neuhof in genannter Reihenfolge die Von-Schildeck-Straße in Fahrtrichtung Frankfurter Straße. Die ersten drei Fahrzeuge mussten verkehrsbedingt anhalten, was der Lkw-Fahrer aus bisher ungeklärter Ursache zu spät erkannte und auf den Volvo auffuhr. Durch die Wucht des Aufpralls schob er diesen gegen den Fiat und diesen wiederum gegen den vorausfahrenden Opel. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 58.000 Euro geschätzt.

HEF

Auffahrunfall an Kreuzung

Bad Hersfeld. Am Montag (17.11.), gegen 15.20 Uhr, befuhr eine 42-jährige Audi-Fahrerin aus Schenklengsfeld mit ihrem Kombi unmittelbar vor einem 19-jährigen Honda-Fahrer aus Rotenburg die Bahnhofstraße in Richtung Reichsstraße. Während des Abbiegevorgangs auf die Reichsstraße kam es im Kreuzungsbereich zu stockendem Verkehr, woraufhin der Audi-Fahrer anhalten musste. Aus bisher ungeklärter Ursache fuhr der 19-Jährige auf das Heck des Audis auf. Der 42-Jährige verletzte sich hierbei leicht. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 5.500 Euro.

Unfall zwischen Sattelzug und Auto

Bad Hersfeld. Am Montag (17.11.), gegen 13.15 Uhr, befuhr ein 56-jähriger Fahrer aus Leipzig mit einer Sattelzugmaschine mit Auflieger die Frankfurter Straße von der Autobahn kommend in Richtung Innenstadt. Er befand sich dabei auf dem linken von drei Fahrstreifen. Eine 37-jährige Skoda-Fahrerin aus Schenklengsfeld fuhr in gleicher Richtung und befand sich unmittelbar neben dem Lkw-Fahrer auf dem mittleren Fahrstreifen. Kurz vor dem Kreuzungsbereich Frankfurter Straße musste der Lkw-Fahrer verkehrsbedingt auf den mittleren Fahrstreifen wechseln und übersah dabei aus bisher ungeklärter Ursache die neben ihm fahrende Skoda-Kombi-Fahrerin. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge bei dem rund 8.500 Euro Sachschaden entstand.

Unfall Im Kreuzungsbereich

Nentershausen. Am Montag (17.11.), gegen 13 Uhr, befuhr ein 50-jähriger Opel-Fahrer aus Sontra die K 54 von Mönchhosbach kommend in Richtung Sontra-Hornel, um in die L 3249 einzubiegen. Aus bisher ungeklärter Ursache kam es dabei zum Zusammenstoß mit dem Ford eines 45-jährigen aus Nentershausen, der die L 3249 von Hornel kommend in Richtung Weißenhasel befuhr. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 11.000 Euro geschätzt.

Verkehrsunfallflucht - Hinweise erbeten

Rotenburg. Am Montag (17.11.), in der Zeit von 6 Uhr bis 7 Uhr, beschädigte eine unbekannte Verkehrsteilnehmerin mit ihrem weißen Skoda in der Mündershäuser Straße den Gartenzaun eines gegenüber einer dortigen Bäckerei befindlichen Grundstücks. Nachdem die Fahrerin den Schaden begutachtet hatte, stieg sie in ihr Auto und verließ die Unfallstelle, ohne ihren Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 300 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell