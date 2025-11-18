POL-OH: Rücknahme der Vermisstenfahndung nach 14-jähriger Yesmina R.
Bad Hersfeld (ots)
Die seit Freitag (14.11.) vermisste Yesmina R. hat am Dienstagnachmittag (18.11.) wohlbehalten die Polizeistation in Bad Hersfeld aufgesucht. Um entsprechende Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung wird gebeten.
Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell