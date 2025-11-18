POL-OH: Rücknahme der Vermisstenfahndung nach 14-jähriger Yesmina R.

Vogelsbergkreis (ots) - Einbrüche in Waldhütten Mücke. Im Forst nahe dem Ortsteil Ilsdorf kam es am vergangenen Wochenende zu Einbrüchen in Waldhütten. Unbekannte begaben sich im Zeitraum von Samstagmittag (15.11.) bis Montagmorgen (17.11.) auf ein Waldgründstück im Bereich der "Wadenhäuser Mühle" und brachen dort das Fenster einer Waldhütte auf. Anschließend betraten und durchsuchten sie die Räumlichkeiten ...

