Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Rücknahme der Vermisstenfahndung nach 14-jähriger Yesmina R.

Bad Hersfeld (ots)

Die seit Freitag (14.11.) vermisste Yesmina R. hat am Dienstagnachmittag (18.11.) wohlbehalten die Polizeistation in Bad Hersfeld aufgesucht. Um entsprechende Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung wird gebeten.

Julissa Sauermann

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

