PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Tödlicher Arbeitsunfall.

Lippe (ots)

Bei einem Arbeitsunfall in einer Firma in der Straße "Am Hasselbruch" ist am Freitagmorgen (21.11.2025) gegen 5.15 Uhr ein Mitarbeiter verstorben. Nach ersten Erkenntnissen fiel ein großer mit Granulat befüllter Sack (Big Pack) von einem Gabelstapler und traf den 58-Jährigen. Trotz Reanimation verstarb der Mann aus Bad Salzuflen noch vor Ort. Das Amt für Arbeitsschutz erhielt Kenntnis. Die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Alle Meldungen Alle
  • 21.11.2025 – 09:40

    POL-LIP: Lage. Korrektur: Verkehrsunfall mit Personenschaden.

    Lippe (ots) - Am Donnerstagabend (20.11.2025) kam es gegen 20.10 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich der Schötmarschen Straße/Friedrich-Petri-Straße, bei dem zwei Fahrzeuge zusammenstießen. Ein 62-jähriger Lagenser näherte sich mit seinem Skoda Yeti aus Bad Salzuflen kommend der Kreuzung, während eine 25-jährige Opel Astra-Fahrerin aus Lage ihm ...

    mehr
  • 20.11.2025 – 23:47

    POL-LIP: Lage. Verkehrsunfall mit Personenschaden

    Lippe (ots) - Am heutigen Donnerstag, 20.11.2025, kam es gegen 20.10 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden in Lage. Im Kreuzungsbereich der Schötmarschen Straße/Hindenburgstraße sowie der Bredestraße kam es zum Zusammenstoß zweier Fahrzeuge. Bei dem Unfall näherte sich der 53-jährige Lagenser mit seinem Skoda aus Fahrtrichtung Bad Salzuflen kommend der Kreuzung während die 25-jährige, ebenfalls aus Lage ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren