POL-LIP: Dörentrup. LKW kollidiert mit Baum.
Lippe (ots)
Auf dem Krubberg kollidierte am Donnerstagnachmittag (20.11.2025) gegen 16.30 Uhr ein LKW-Fahrer mit einem Baum. Der 53-Jährige aus Horn-Bad Meinberg war in Richtung Hillentrup unterwegs, als er von der Fahrbahn abkam. Nach ersten Erkenntnissen könnte er einen medizinischen Notfall erlitten haben. Ersthelfer kümmerten sich um den Mann, der vom Rettungsdienst schwerverletzt ins Klinikum gebracht wurde. Der LKW wurde abgeschleppt.
