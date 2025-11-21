POL-LIP: Dörentrup. LKW kollidiert mit Baum.

Lippe (ots) - Bei einem Arbeitsunfall in einer Firma in der Straße "Am Hasselbruch" ist am Freitagmorgen (21.11.2025) gegen 5.15 Uhr ein Mitarbeiter verstorben. Nach ersten Erkenntnissen fiel ein großer mit Granulat befüllter Sack (Big Pack) von einem Gabelstapler und traf den 58-Jährigen. Trotz Reanimation verstarb der Mann aus Bad Salzuflen noch vor Ort. Das Amt für Arbeitsschutz erhielt Kenntnis. Die weiteren ...

