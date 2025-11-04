Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schneverdingen: Unfallflüchtiger gestellt; Schwarmstedt: Betrunken am Steuer; Bad Fallingbostel: Versuchter Einbruch

Heidekreis (ots)

03.11.2025 / Unfallflüchtiger gestellt

Schneverdingen: Der Polizei wurde am Montagnachmittag gegen 17:00 Uhr eine Verkehrsunfallflucht in der Schulstraße gemeldet. Das flüchtige Auto, das zuvor gegen eine Laterne gefahren sein soll, konnte kurze Zeit später durch Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis in der Verdener Straße angetroffen und darüber hinaus noch bei einem Rotlichtverstoß beobachtet werden. Zudem war die Fahrertür des flüchtigen Autos so beschädigt, dass die Polizeibeamten dem 85-jährigen Fahrer schließlich beim Aussteigen helfen mussten. Bei der weiteren Sachverhaltsaufnahme stellte sich heraus, dass gegen den Mann bereits ein Beschluss zur vorläufigen Einziehung seiner Fahrerlaubnis bestand. Im April dieses Jahres fuhr der 85-Jährige nämlich schonmal gegen eine Laterne und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Da der geringfügig alkoholisierte Unfallflüchtige den Eindruck erweckte, weiterhin sein Fahrzeug nutzen zu wollen, stellten die Einsatzkräfte nicht nur den Führerschein, sondern auch die vorhandenen Fahrzeugschlüssel sicher.

03.11.2025 / Betrunken am Steuer

Schwarmstedt: Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis kontrollierten am frühen Montagabend einen 59-jährigen Autofahrer in der Celler Straße, der zuvor durch seine unsichere Fahrweise aufgefallen war. Ein Atemalkoholtest ergab schließlich den Wert von 2,05 Promille. Der Schwarmstedter musste anschließend eine Blutprobe, seinen Führerschein sowie seinen Fahrzeugschlüssel abgeben.

02.11.2025 / Versuchter Einbruch

Bad Fallingbostel: Bereits am Sonntag versuchten Unbekannte zwischen 16:30 Uhr und 19:00 Uhr in ein Einfamilienhaus im Edith-Stein-Weg einzubrechen. Die Täter versuchten hierbei die rückwärtig gelegene Terrassentür aufzuhebeln. Hinweise zu verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt die Polizei in Bad Fallingbostel unter 05162-9720 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell