POL-HK: Schneverdingen - Verfolgungsfahrt Walsrode - 2 x alkoholisiert mit dem PKW verunfallt

Bispingen - versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Am Donnerstagabend zwischen 22:00 Uhr und 22:30 Uhr versuchte die bislang unbekannte Täterschaft erfolglos in ein Einfamilienhaus in der Soltauer Straße einzudringen, indem sie an Vorder- und Terassentür hebelte. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder verdächtigen Personen / Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich unter 05192-9600 zu melden.

Schneverdingen - Verfolgungsfahrt

Ein 21-jähriger Schneverdinger versuchte sich am späten Freitagnachmittag mit seinem Motorrad einer polizeilichen Verkehrskontrolle zu unterziehen. Im Rahmen der Verfolgungsfahrt verunfallte der Heranwachsende und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Eine anschließende Überprüfung ergab, dass der Fahrer unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln stand. Es wurde ihm eine Blutprobe entnommen, das Fahrzeug und der Führerschein wurden eingezogen.

Schülern - Diebstahl

Erneut wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag das Ortsschild in der Soltauer Straße in Schülern entwendet. Hinweise zur Tat oder zu den Tätern nimmt die Polizei in Schneverdingen unter 05193-982500 entgegen.

BAB A7 - alkoholisiert unterwegs

Polizeibeamte der Polizei Bad Fallingbostel hielten am Vormittag des 02.11.2025 einen Pkw auf der BAB 7 bei Walsrode an. Während der Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass der 36-jährige Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,12 Promille. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Es wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt.

Walsrode - 2 x alkoholisiert mit dem PKW verunfallt

In den frühen Samstagsmorgenstunden kam ein 19-Jähriger aus Walsrode mit seinem Pkw Auf der Kreisstraße 128 nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Dabei verletzte sich der Fahrzeugführer leicht. Durch die Beamten wurden deutliche Hinweise auf eine Alkoholisierung beim Fahrzeugführer festgestellt, ein Atemalkoholtest ergab 2,01 Promille. Neben der Sicherstellung des Führerscheins und einer Blutprobenentnahme wurde ein Strafverfahren gegen den Beschuldigten eingeleitet.

Am Samstagabend führte eine 19-jährige ihren Pkw in der Innenstadt von Walsrode, obwohl sie unter dem Einfluss alkoholischer Mittel stand. Beim Abbiegen verlor sie aufgrund der Alkoholisierung die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und rammte einen Baum, ein Straßenschild sowie einen Fahrradständer. Personen wurden nicht verletzt, es entstand jedoch erheblicher Sachschaden. Ein Atemalkoholtest ergab 1,19 Promille. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet. In der Folge wurde ihr Führerschein sichergestellt und es wurde eine Blutprobe entnommen.

