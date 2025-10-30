POL-HK: Hodenhagen: Eigentümer/-in zu Damenrad gesucht (FOTO)
Heidekreis (ots)
30.10.2025 / Eigentümer/-in zu Damenrad gesucht (FOTO)
Hodenhagen: Bereits am 13.10.2025 stellten Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis im Rahmen eines anderen Einsatzes ein blau-silbernes Damenrad der Marke Comfort (City Series) am Badesee in Hodenhagen sicher. Das Fahrrad könnte mutmaßlich aus einem Diebstahl stammen. Hinweise zum Eigentümer bzw. zur Eigentümerin nimmt die Polizei in Hodenhagen unter 05164-802550 entgegen.
