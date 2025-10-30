PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Hodenhagen: Eigentümer/-in zu Damenrad gesucht (FOTO)

  • Bild-Infos
  • Download

Heidekreis (ots)

30.10.2025 / Eigentümer/-in zu Damenrad gesucht (FOTO)

Hodenhagen: Bereits am 13.10.2025 stellten Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis im Rahmen eines anderen Einsatzes ein blau-silbernes Damenrad der Marke Comfort (City Series) am Badesee in Hodenhagen sicher. Das Fahrrad könnte mutmaßlich aus einem Diebstahl stammen. Hinweise zum Eigentümer bzw. zur Eigentümerin nimmt die Polizei in Hodenhagen unter 05164-802550 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Heidekreis
Tarek Gibbah
Telefon: +49 5191 9380-104
E-Mail: pressestelle@pi-hk.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell

