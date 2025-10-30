Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: Versuch der Kontrolle zu entziehen; Wietzendorf: Sattelzug kippt auf Seite (FOTO)

Bild-Infos

Download

Heidekreis (ots)

29.10.2025 / Versuch der Kontrolle zu entziehen

Soltau: Ein 26-Jähriger versuchte sich am Mittwochnachmittag mit seinem hochmotorisierten Auto einer Verkehrskontrolle in Soltau zu entziehen. Weitere Polizeikräfte konnten das Fahrzeug, das zum Teil deutlich überhöhte Geschwindigkeiten fuhr, schließlich in der Walsroder Straße stoppen. Die anschließende Überprüfung ergab, dass der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und zum Anhaltezeitpunkt möglicherweise unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln stand. Dem Mann aus dem Landkreis Celle wurde daher eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

27.10.2025 / Sattelzug kippt auf Seite (FOTO)

Wietzendorf: Bereits am Montagnachmittag kippte ein vollbeladener Sattelzug auf der Kreisstraße 11 bei Reddingen auf die Seite, als er einen vorausfahrenden Ackerschlepper mit zwei Anhängern überholen wollte. Der 67-jähriger Fahrer des Sattelzuges verlor beim Überholvorgang im aufgeweichten Seitenraum die Kontrolle über sein Fahrzeug, das schließlich zwei Straßenbäume und einen Leitpfahl überführ. Der unverletzte Unfallverursacher konnte sich selbstständig befreien. Die aufwendige Bergung des Sattelzuges, bei der auch Feuerwehrkräfte aus Wietzendorf eingesetzt waren, dauerte bis etwa 21:00 Uhr an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell