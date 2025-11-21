PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Heidenoldendorf. Raub auf Tankstelle - Anwohner werden gebeten Videoaufzeichnungen zu sichten.

Lippe (ots)

Am Donnerstagabend (20.11.2025) überfiel ein bislang Unbekannter eine Tankstelle in der Bielefelder Straße. Nach ersten Erkenntnissen betrat der Mann den Verkaufsraum um kurz vor 21:00 Uhr. Unter Vorhalt einer Schusswaffe bedrohte der Täter einen 29-jährigen Mitarbeiter und entwendete Bargeld aus der Kasse. Anschließend forderte er die Öffnung eines Tresors. Als der Mitarbeiter angab, diesen nicht öffnen zu können, bedrohte der Unbekannte auch eine 28-jährige Zeugin im Laden mit seiner Waffe. Als auch sie seiner Aufforderung nicht nachkommen konnte, flüchtete er mit seiner bisherigen Beute zu Fuß in Richtung Pivitsheide VH. Der Mitarbeiter und die Zeugin blieben unverletzt.

Der Täter, der Deutsch ohne Akzent sprach, kann wie folgt beschrieben werden: etwa 1,70 - 1,75 m groß, bekleidet mit einer dunklen Jacke mit Kapuze, einer weißen Maske, einer dunkelgrauen Jogginghose und Sportschuhen. Zeugenhinweise zum Raub nimmt das Kriminalkommissariat 2 telefonisch unter (05231) 6090 entgegen. Insbesondere Anwohner im Umfeld der Tankstelle werden gebeten, möglicherweise vorhandene Videoaufzeichnungen ab 20 Uhr am Tattag zu sichten und sich bei verdächtigen Feststellungen bei der Polizei zu melden.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

