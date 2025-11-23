PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-OT Jerxen-Orbke - Unfall mit Verletzten im Kreuzungsbereich

Lippe (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag um 01:20 Uhr kam es im Kreuzungsbereich der Klingenbergstraße und Lageschen Straße zu einem Verkehrsunfall mit insgesamt drei beteiligten Fahrzeugen. Eine 18-jährige Blombergerin befuhr mit ihrem Ford Fiesta zusammen mit ihren 17- und 18-jährigen Beifahrern die Klingenbergstraße in Fahrtrichtung Klüt. Dabei missachtete diese das für sie geltende STOP-Zeichen und kollidierte mit einem vorfahrtsberechtigten und von rechts kreuzenden 62-jährigen Mercedesfahrer aus Bielefeld. Durch den Zusammenstoß geriet der Ford Fiesta ins Schleudern und kollidierte im weiteren Verlauf mit dem herannahenden Citroen eines 21-Jährigen aus Schieder-Schwalenberg, welcher sich auf der Gegenfahrbahn befand. Alle drei Insassen des Ford wurden leicht verletzt und anschließend durch Rettungswagen dem Klinikum zugeführt. Der 62-Jährige verletzte sich ebenfalls leicht und suchte eigenständig das Klinikum auf. Alle drei beteiligten Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Höhe des Gesamtschadens ist derzeit unklar. Zeugen des Unfallgeschehens werden gebeten, sich mit der Polizei unter 05231 609-0 in Verbindung zu setzen.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Leitstelle

Telefon: 05231/609-1222
Fax: 05231/609-1299
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

