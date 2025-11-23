POL-LIP: Lage-OT Heiden - Erfolgreiche Verkehrskontrollen
Lippe (ots)
In der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 02:20 Uhr führten Polizeibeamte in Lage-OT Heiden in der Straße Lemgoer Straße eine stationäre Verkehrskontrolle durch. Hierbei stellten sie zwei Fahrzeugführer fest, welche infolge des Alkoholgenusses nicht in der Lage waren, ihr jeweiliges Fahrzeug sicher zuführen. Die Entnahmen von Blutproben, Sicherstellung eines Führerscheines, Einleitung von Strafverfahren und die Erhebung einer Sicherheitsleistung waren die unmittelbaren Folgen für die Fahrzeugführer.
