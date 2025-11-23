POL-LIP: Lage-OT Heiden - Erfolgreiche Verkehrskontrollen

Lippe (ots) - In der Nacht vom Freitag, 21.11.2025 auf Samstag, 22.11.2025, kam es in Dörentrup-Ortsteil Bega, Bahnhofstraße, zu einem Wohnhausbrand eines Einfamilienhauses. Etwa gegen 00.30 Uhr gingen die ersten Anrufe bei den Leitstellen der Feuerwehr und Polizei ein, bei denen die Melder ein Haus im Vollbrand meldeten. Das Haus brannte in der Folge vollständig nieder und ist nicht mehr bewohnbar. Die Feuerwehr ...

