PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++Gartenhütten aufgebrochen+++Motorradfahrer ohne Führerschein und Zulassung+++Betrunkener Autofahrer im ICE-Gebiet+++

Limburg (ots)

1. Gartenhütten aufgebrochen

Limburg, Glashüttenweg,

Mittwoch, 01.10.2025, 12:00 Uhr bis Freitag, 03.10.2025, 12:00 Uhr

(akr) In einer Schrebergartenanlage in Limburg kam es zum Aufbruch zweier Gartenhütten.

Unbekannte verschafften sich in der Zeit zwischen Mittwochmittag und Freitagmittag Zugang zu einem Gartengrundstück, angrenzend an den Glashüttenweg, in der Nähe der Lahn. Dort wurden zwei Gartenhütten gewaltsam aufgebrochen. Aus dem Inneren entwendeten die Täter mehrere Gegenstände und verschwanden anschließend damit.

Die Kriminalpolizei in Limburg ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

2. Motorradfahrer ohne Führerschein und Zulassung

Weilburg, Johann-Ernst-Straße,

Freitag, 03.10.2025, 23:40 Uhr

(mk)Am Freitag, 03.10.2025, um 23:40 Uhr, befuhr ein 21-jähriger Krad-Fahrer aus Weilburg die Johann-Ernst-Straße. Dort wurde er durch eine Streife der Polizeistation Weilburg einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei stellte sich heraus, dass der 21-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis für das Leichtkraftrad ist. Zudem waren an dem Krad nicht zugelassene Kennzeichen angebracht, die zudem mit gefälschten Prüfplaketten beklebt waren. Eine gültige Versicherung und Zulassung konnten durch den 21-Jährigen auch nicht nachgewiesen werden. Anzeigen wegen der aufgeführten Vergehen wurden gefertigt. Der 21-Jährige wurde nach den polizeilichen Maßnahmen entlassen.

3. Betrunkener Autofahrer im ICE-Gebiet

Limburg, Pariser Straße,

Freitag, 03.10.2025, 20:30 Uhr

(akr) Am Freitagabend konnte eine Streife der Limburger Polizei im ICE-Gebiet einen betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr ziehen.

Gegen 20:30 Uhr meldete eine aufmerksame Verkehrsteilnehmerin einen dunklen Audi mit verkehrsunsicherer Fahrweise in der Pariser Straße. Das Fahrzeug konnte schließlich durch eine Streife gestoppt und einer Kontrolle unterzogen werden. Dabei stellte sich heraus, dass der 45-jährige Fahrzeugführer aus der Gemeinde Hünfelden alkoholisiert war. Der Fahrzeugführer wurde zwecks Blutentnahme zur Polizeistation Limburg verbracht und dort nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Der Führerschein wurde vorerst sichergestellt.

