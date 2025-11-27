Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Backnang: Gebäudebrand

Aalen (ots)

In der Nacht auf Donnerstag kam es in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Melanchthonweg aus bislang ungeklärter Ursache zum Brandausbruch. Gegen 3:10 Uhr wurden die Rettungskräfte informiert. Die Freiwillige Feuerwehr Backnang war mit neun Fahrzeugen und 55 Einsatzkräften vor Ort und löschte den Brand. In der Wohnung wurde durch die Feuerwehr eine tote Person aufgefunden. Mittlerweile ist klar, dass es sich hierbei um eine Bewohnerin des Hauses handelt. Zudem wurde ein Feuerwehrmann bei den Löscharbeiten leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden befindet sich im sechsstelligen Bereich, nähere Angaben hierzu können zum derzeitigen Zeitpunkt nicht gemacht werden. Die Waiblinger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell