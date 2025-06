Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Rotlichtmissachtung führt zum Unfall

Jena (ots)

Bei Rot hat am Donnerstagmorgen ein Fahrer eines Opel eine Ampel passiert, als er von der Stadtrodaer Straße nach links auf die Autobahn in Richtung Frankfurt auffahren wollte. Dies führte dazu, dass er mit einem entgegenkommen Ford, der bei grüner Ampel fuhr, zusammenprallte. Die Straße an der Unfallstelle musste, auch aufgrund des Trümmerfeldes kurzzeitig gesperrt werden. Die beiden Beteiligten sind mit leichten Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht worden. Nach Beendigung der Unfallaufnahme, dem Abschleppen beider Fahrzeuge und Bereinigung der Fahrbahn wurde die Straße wieder freigegeben. Ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ist gegen den 32-jährigen Unfallverursacher eingeleitet worden.

