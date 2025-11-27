Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfallflucht und Einbrüche

Aalen (ots)

Fichtenberg: Einbruch in Scheune

Ein Einbrecher verschaffte sich zwischen Dienstag 22 Uhr und Mittwoch 10:30 Uhr Zutritt zu einer Scheune in der Lindenstraße. Dort beschädigte er eine Überwachungskamera und entfernte sich anschließend ohne etwas zu entwenden. Hinweise nimmt der Polizeiposten Gaildorf unter der Telefonnummer 07971 95090 entgegen.

Michelfeld: Einbruch in Wohnhaus

Am Mittwoch zwischen 13:30 Uhr und 19:30 Uhr beschädigte ein Dieb eine Terrassentüre und drang so in eine Wohnung in der Wiesenstraße ein. Dort entwendete er Schmuck mit einem vierstelligen Wert und einen dreistelligen Bargeldbetrag. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall nimmt Hinweise zum noch unbekannten Dieb unter der Telefonnummer 0791 4000 entgegen.

Rot am See: Unfallflucht - Mauer beschädigt

In der Straße "Kleinbrettheim" wurde zwischen Montag, 18 Uhr und Dienstag, 12 Uhr durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer eine Steinmauer beschädigt. Das Fahrzeug muss augenscheinlich in ortseinwertiger Richtung unterwegs gewesen sein und dann aus bislang unklarer Ursache nach rechts von der Fahrbahn gekommen sein. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise zum Unfallhergang und zum Verursacher können unter der 07951 4800 mitgeteilt werden.

